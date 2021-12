A Betlemme, città gemellata con Bra, si è acceso il grande albero e il Natale è già qui

Il Natale è ufficialmente iniziato anche a Betlemme, città legata a Bra dal patto di amicizia sottoscritto nel 2020.

Sabato 4 dicembre è avvenuta l’accensione del grande albero nella piazza della Mangiatoia. Un momento che è stato possibile vivere sulla pagina Facebook https://m.facebook.com/bethlehem.municipality/ - direttamente dalla Cisgiordania dove secondo le sacre scritture nacque Gesù.

Insieme a Bra, altre 100 città gemellate con Betlemme si sono collegate per ammirare l’albero acceso dalle luci di Torino. Sì, perché a dare energia per illuminarlo sono stati i fotovoltaici progettati e installati con i fondi del progetto di cooperazione italo-palestinese NUR - New Urban Resources. Energie rinnovabili per Betlemme.