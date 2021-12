O bror e purpo: sapore di mare in tavola con il migliore street food di Napoli

Tazza calda, quasi bollente, profumo di mare, tentacolo che spunta mentre si beve. ‘O bror e purpo’ sta a Napoli come il ‘vin brulè’ sta al Nord.

Napoli e il suo cibo da strada. È una storia lunga, ricca, radicata nelle tradizioni che non muoiono, che vivono nei vicoli dei vecchi santi, resistendo ai nuovi tempi e alla loro velocità. Preparare ‘o bror e purpo’ è facilissimo! Per la ricetta ho chiesto consigli alla mia amica Alberta Solano , esperta cuoca di piatti della tradizione partenopea.

Mettete in una pentola un litro di acqua, aggiungete pepe abbondante, sale e prezzemolo. Quando l’acqua bolle prendete 1 polpo dalla testa e calatelo dentro 3 volte (serve a far arricciare i tentacoli). Fatelo cuocere per circa 50 minuti, spegnete il fuoco e lasciatelo nell’acqua per altri 5 minuti. Alzate il polipo e mettetelo in una casseruola. Prendete l’acqua di cottura, versatela in 4 tazze e aggiungete i tentacoli tagliati a pezzetti, che i napoletani chiamano ‘ranfetella’.