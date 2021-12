Boccone avvelenato per cane nel quartiere Donatello a Cuneo: la segnalazione di una lettrice

Bocconi avvelenati. Succede a Cuneo, nel quartiere Donatello, nei pressi dell'area dove si effettuano i tamponi, via Vecchia di Borgo.

A segnalarci la cosa una lettrice, il cui cane ha ingerito il boccone, fortunatamente senza conseguenze, in quanto, con l'aiuto di un passante, è riuscita a toglierglielo dalla bocca prima che lo ingerisse.

Il boccone era avvolto in una carta dei volantini dei supermercati.

"Per fortuna per noi si è trattato solo di una disavventura da dimenticare, grazie all'aiuto di un passante che ci teneva fermo il cane, siamo riusciti ad estrarre dalla bocca la poltiglia avvelenata, però poteva finire peggio. Mi rendo conto che anche tra i proprietari di cani regna (purtroppo) ancora molta inciviltà, non curandosi di pulire dove il proprio peloso sporca, comunque sia ciò non giustifica nessuno a "risolvere il problema" distribuendo sul territorio polpette avvelenate, anche perché i poveri malcapitati fanno davvero una fine dolorosissima. Da proprietaria di cane, ci tengo a fare in modo che anche chi non li ama, o semplicemente li ignora, non debba arrivare ad odiarli".