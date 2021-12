Da 12 a 128 positivi in tre settimane: a Savigliano obbligo di mascherine all'aperto

Contagi in crescita a Savigliano dove, in tre settimane, i positivi sono passati da 12 a 128.

Per tentare di mettere un freno a questa impennata, il Comune, primo in provincia di Cuneo a farlo, ha emanato l'ordinanza di obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale - le mascherine - anche all'aperto.

Dal 9 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, dalle sette di mattina alle due di notte, sarà obbligatorio indossarla nei seguenti tratti di strada:

Via Torino, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazza del Popolo e corso V. Veneto;

via Sant'Andrea, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazza Santarosa e via Jerusalem;

Area compresa tra: piazza del Popolo, corso Roma (ambo i lati), V. Danna, P.zza Molineri, V. Garibaldi, V. Beggiami, P.zza Santarosa, P.zza Cavour, Via Palestro, Via Muratori (ambo i lati), P.zza del Popolo.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;

c)i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

La violazione delle disposizione della presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa di una somma da euro 400 ad euro 1000.

ll personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia è incaricato del controllo sull’ottemperanza della presente ordinanza.

E' altamente probabile che altri sindaci emanino la stessa ordinanza già a partire dai prossimi giorni, quando nei principali centri cittadini aumenterà l'afflusso di persone per lo shopping natalizio.