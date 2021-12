Da oggi scatta il "super green pass": stretta sui trasporti e niente ristorante o cinema per chi non è vaccinato

Da oggi fino al 15 gennaio saranno in vigore le regole stabilite per il 'Super Green Pass'. La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i no vax, comprende disposizioni diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dalla zona bianca. Lo scopo è quello di "salvare il Natale" e arginare i contagi che in tutto il Paese sono in aumento.

Il green pass, nel dettaglio, si sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare, valido per 72 ore, o antigenico, valido per 48 ore. Chi possiede già un green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione perché sarà l'app Verifica C19 a riconoscerne la validità.

Cosa cambia

I non vaccinati potranno accedere ai posti di lavoro con il tampone, mentre molte attività ricreative saranno loro vietate. In particolare, già in zona bianca, chi non si è vaccinato, o chi non è guarito dal covid, non potrà consumare al chiuso in bar e ristoranti, non potrà accedere a cinema, teatri, discoteche e competizioni sportive, non potrà partecipare a feste e cerimonie.

Chi vuole consumare al banco potrà farlo liberamente. Solo in zona arancione ci vorrà il super green pass mentre consumare al tavolo all'aperto è permesso senza limitazioni. Per l'arancione vale la stessa regola del bancone: può sedersi ai tavolini fuori solo chi ha il super green pass.

Mezzi pubblici

Una delle novità più importanti riguarda il trasporto pubblico locale. Il green pass servirà anche per salire su bus, metropolitana e treni regionali. Per taxi e autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, non è necessario avere alcun Green Pass.

Controlli

In seguito alle riunioni dei comitati per l'ordine e la sicurezza nelle prefetture, in molte città, per evitare il caos, è stato deciso di effettuarli alle fermate. A occuparsene saranno gli addetti delle aziende di trasporto, affiancati dalle forze dell'ordine.

Sanzioni

Chi salirà sui mezzi pubblici senza green pass rischierà una multa da 400 a 1000 euro. Lo stesso vale per piscine, palestre, spogliatoi e hotel, i cui gestori rischiano la stessa sanzione. Multe da 400 a 1000 euro anche per il cosiddetto super green pass, ovvero il certificato valido solo con la vaccinazione o con la guarigione dal covid, che sarà richiesto per spettacoli, eventi sportivi, ristoranti al chiuso, feste e discoteche e cerimonie pubbliche.

Per quanto riguarda i lavoratori, chi sarà trovato sprovvisto di green pass sarà sospeso, come già accade, e rischierà una sanzione da 600 a 1500 euro, mentre il datore di lavoro che non controlla rischia una multa da 400 a 1000 euro.

Sport

Per quanto riguarda palestre e piscine, sarà possibile accedervi con il green pass anche da tampone in zona bianca e gialla, mentre in zona arancione servirà il green pass da vaccino. In zona rossa le restrizioni varranno per tutti. L'attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, è libera per tutti così come le attività riabilitative e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA). L'accesso agli spogliatoi in zona bianca e gialla è consentito a chi ha il Green Pass base, in zona arancione solo al pass rafforzato

Gli sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi al chiuso sono accessibili in zona bianca e gialla a chi possiede il Green Pass base, mentre servirà quello rafforzato in zona arancione. Stesso discorso per gli sport di contatto. Gli sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi all'aperto sono accessibili a tutti. Misura identica per gli sport di contatto.

Impianti sciistici

L'acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento è consentito in zona bianca e gialla sia a chi ha fatto il tampone sia a chi è vaccinato e guarito quindi vale sia il green pass base che quello rafforzato. In zona arancione solo ha chi ha il super green pass. Al contrario per skilift, sciovie o seggiove aperte, senza cupole paravento, l'accesso è consentito in zona bianca e gialla a tutti. In zona arancione solo a chi ha il super green pass.

Scuole e università

Niente obbligo di Green Pass per gli studenti delle scuole superiori. All’università invece, ci vuole il green pass, o di base o rafforzato, per entrare in ateneo per seguire le lezioni, dare un esame o laurearsi. Per il trasporto scolastico dedicato esclusivamente ai minori di 12 anni, cioè gli scuolabus, nessun obbligo di tampone, vaccino o altro: si sale senza certificati.

Strutture ricettive e hotel

Per gli hotel come per le altre strutture ricettive quali residence o case vacanze vige la regola che l'alloggio è consentito solo a chi ha il green pass: bisogna come minimo aver effettuato il tampone.

Il controllo del green pass sarà quotidiano, dunque chi parte e non è vaccinato né guarito dovrà fare un tampone ogni 48 o 72 ore a seconda che scelga l'antigenico o il molecolare. La norma vale sia in zona bianca che gialla che arancione. Il servizio di ristorazione riservato ai clienti della struttura, sia esso all'aperto o al chiuso, è aperto sia a chi alloggia con il green pass base sia a chi ha il super Pass. Il servizio di ristorazione non riservato ai clienti della struttura all'aperto è accessibile in zona bianca e gialla a chiunque. In zona arancione solo a chi ha il super green pass. Il servizio di ristorazione non riservato ai clienti della struttura al chiuso è aperto solo a chi ha il Super Green Pass a prescindere dal colore della zona in cui ci si trova.

Obbligo vaccinale

Dal 15 dicembre scatta per personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia e personale del soccorso pubblico.