In 15 giorni casi raddoppiati in Granda, ma i ricoveri restano stabili

CASI SETTIMANALI RADDOPPIATI IN 15 GIORNI

I positivi in provincia di Cuneo da bollettino della Regione Piemonte sono stati 925 nella settimana 29 novembre - 5 dicembre. L'incremento nelle ultime due settimane è di +486. Raddoppiati in 15 giorni.



Domenica 29 novembre da inizio emergenza si segnalavano 57.634 contagi. A Ieri, domenica 5 dicembre, sono 58.559.



TASSO SETTIMANALE ALL'1,7%



A livello regionale nella settimana 29 novembre- 5 dicembre sono stati diagnosticati 394.691 tamponi (prima dell'obbligo di green pass sul lavoro erano 171.654). Nella stessa settimana presa in esame i positivi in Piemonte sono stati 6.739.



Il tasso di positività settimanale è dello 1,7%.



BASSE PERCENTUALI DI RICOVERI, IL PIEMONTE ANCORA CON VALORI DA BIANCO



In Regione l’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.21 a 1.36. L’incidenza è di 136,17 casi ogni 100 mila abitanti.



I dati aggiornati a domenica 5 dicembre vedono un occupazione di 440 posti su 5.824 attivi in Piemonte (7,55%). Mentre sono 36 su 628 (5,73%) sono in terapia intensiva.



Ricordiamo che per il cambio colore ci si basa su tre indicatori. Con valori pari o superiori a 50 contagi ogni 100mila abitanti, 15% dei ricoveri ordinari e il 10% dei ricoveri in terapia intensiva si passa in zona gialla.



Con valori pari o superiori ai 150 contagi ogni 100mila abitanti, 30% dei ricoveri ordinari e il 20% dei ricoveri in terapia intensiva si passa in arancione.



Con valori pari o superiori ai 150 contagi ogni 100mila abitanti, 40% dei ricoveri ordinari e il 30% dei ricoveri in terapia intensiva si passa in rosso.



TORRESINA E CIGLIE' SUPERANO LA SOGLIA DI ATTENZIONE



Solo due piccoli centri della provincia superano la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 cittadini positivi ogni 1.000 abitanti. Tasso superato a Torresina (53 abitanti). Bastano 2 casi per registrare un rapporto di positività rispetto ai residenti pari a 41,67 contagi ogni 1.00 abitanti. A Cigliè (188 abitanti) bastano 4 casi per superare la soglia con 21,62 casi ogni 1.000 abitanti.



Un anno fa (al 23 novembre) si registravano quasi 60 centri nella nostra provincia ad aver superato questa soglia.





ALBA SUPERA I 200 CONTAGI

In quattro comuni delle sette sorelle si supera la soglia dei 100 positivi all'interno del comune, ad Alba il numero dei contagiati è superiore ai '200'.



Sopra i 20 tutti a Bra, Mondovì e Saluzzo.

Tra le sette sorelle il comune con il più alto numeri di contagi è Alba (248), seguito da Savigliano (128), Fossano (124), Cuneo (110), Mondovì (97), Bra (52) e Saluzzo (36).

81 CENTRI COVID FREE IN PROVINCIA DI CUNEO



Questa settimana i centri senza contagio sono 81. A bollettino di ieri nei perimetri di 166 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 67,21% dei centri della nostra provincia.



Indichiamo di seguito gli 81 centri dove a bollettino di ieri non si è registrato nessun contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista hanno almeno un cittadino positivo.