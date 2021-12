Proseguono a pieno regime i corsi di base di musica e teatro della Scuola APM

Attualmente sono 260 gli allievi iscritti alle attività didattiche proposte per l’anno scolastico 2021/22. Per i ragazzi over 11 anni e per gli adulti i corsi ordinamentali attivati sono 13, 11 di strumento e due di canto.



Per i più piccoli invece si stanno svolgendo differenti percorsi suddivisi per fasce d’età e per grado scolastico. Si parte dal corso di “Presto Prestissimo” rivolto a 24 bimbi di età compresa tra gli 0 e i 36 mesi per arrivare ai 35 piccoli allievi iscritti ai vari percorsi di musica per l’infanzia.



Per quanto riguarda i progetti di musica collettiva, prosegue anche quest’anno il progetto “Suono Anch’io”, realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Saluzzo e rivolto ai bambini di III, IV e V elementare. Parallelamente continuano le proposte didattiche dei laboratori Rock Lab, Vocal Lab e dell’Orchestra della Scuola.



I corsi di teatro attivati sono quattro (Teatro dei piccoli, Caleidoscopio, Inventateatro, Teen Theatre e Adulti) e vedono la partecipazione di 35 allievi del territorio.



I saggi che verranno realizzati in occasione del Natale saranno occasione gradita per presentare al pubblico il lavoro svolto fino ad oggi.



Martedì 21 alle ore 21 si esibirà presso la Chiesa di S.Agostino l’orchestra d’archi diretta dal prof. De Crudis mentre giovedì 23 alle ore 18 saranno gli ensambles strumentali e l’orchestra didattica APM i protagonisti sul palco del Cinema Teatro Magda Olivero.



La classe di canto moderno della prof. Rosso chiuderà gli appuntamenti natalizi il 14 e il 15 dicembre alle ore 18.30 presso la Sala Verdi della Scuola APM.