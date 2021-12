Rigenerazione Cuneo rinnova le carich sociali: Matteo Manescotto nuovo presidente

L’Assemblea degli iscritti dell’Associazione Rigenerazione ha rinnovato le cariche sociali. Il presidente e il vice presidente uscenti, Pietro Carluzzo e Alberto Ubezio, saranno maggiormente impegnati nei prossimi mesi in vista delle elezioni amministrative di Cuneo.



Gli eletti sono:

- Matteo Manescotto alla carica di presidente,

- Patrizia Candido alla carica di vice presidente,

- Mattia Pesce alla carica di segretario

- Domenico Olivero alla carica di tesoriere



In veste di consiglieri, invece, Giuseppe Bosio, Sara Mattalia, Christian Ballesio, Nicole Pellandino e Lorenzo Bono.



Risulta una organizzazione direttiva completamente rinnovata, che risponde a criteri di competenza, di rappresentanza per fasce di età differenti, di apertura al territorio della Provincia anche al di là dei confini cittadini.



Rigenerazione proseguirà il suo impegno perseguendo i valori di giustizia e consapevolezza ambientale, di promozione di una cultura diffusa e accessibile, di sensibilizzazione e attenzione ai temi sociali e alle persone. Le esperienze e le diversità degli iscritti serviranno a dare vita ad un laboratorio di idee e di attività. L’Associazione si vuole porre sempre più come un “campo largo” di dialogo e di incontro aperto a sensibilità diverse, ma accomunate dall'impegno civico.