Spazi rinnovati alle Cucine musicali di Mondovì

La Scuola Comunale di Musica di Mondovì, gestita dall’Academia Montis Regalis, da quest’anno dispone di un nuovo ingresso (in Via delle Scuole n. 35) e di alcuni spazi rinnovati, conosciuti da tutti come le Cucine Musicali. I locali, raggiungibili tramite ascensore e accessibili anche per chi ha difficoltà motorie, comprendono tre aule insonorizzate e complete di attrezzature quali tastiere, batterie, microfoni, amplificatori. Questa particolare caratteristica della sede permette di proseguire la regolare attività didattica, potenziando ulteriormente l’offerta in ambito moderno, e parallelamente di proporre agli artisti del territorio una confortevole ed efficiente “sala prove” per gruppi e band che necessitano di provare, di effettuare registrazioni audio e video.



Gli utenti delle Cucine Musicali potranno inoltre beneficiare della presenza dei docenti della Scuola per consulenze e coaching. In questo modo la Scuola di Musica, forte della sua tradizione ma sempre attenta ai nuovi stimoli, si conferma un versatile polo artistico-culturale al servizio della comunità.

Prossimamente, con la predisposizione di nuove attrezzature, sarà possibile effettuare registrazioni audio e video professionali, nonché lavori di post-produzione, editing e sound engineering.

Gli orari delle sale, suscettibili di ampliamento, sono attualmente: dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 23; nei festivi su richiesta.

Per ulteriori informazioni: tel. 0174.46101 - scuolacomunalemusica@academiamontisregalis.it.