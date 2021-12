5 altcoin da tenere d'occhio secondo l'analista di criptovalute Lark Davis

La popolarità e l'adozione della tecnologia blockchain e in particolare di Bitcoin, hanno portato allo sviluppo di varie blockchain e dei loro corrispondenti altcoin. La maggior parte degli investitori ha gli occhi puntati su alcune altcoin popolari tra cui Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Ripple (XRP) e Dogecoin (DOGE).

Qui, discutiamo di cinque altcoin meno conosciute elencate dagli influencer e investitori di criptovalute Davis Lark noto online come "The Crypto Lark" con catalizzatori potenzialmente "interessanti" per la crescita.

Wilder World (WILD)

L'artista 3D Frank Wilder ha sviluppato Wilder World con Unreal Engine di Epic Games utilizzando un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO). Il metaverso ha un mercato Liquid NFT. Creatori e collezionisti sono in grado di coniare, acquistare e vendere pezzi unici di arte digitale. Secondo il loro "Road to the Metaverse", sono pronti a lanciare una piattaforma NFT, "Wilder Wheels" - veicoli artistici generativi per correre nel gioco Wiami, Airwild Kicks, Wilder Cribs, Wilder NFT Social Network, Wilder Fashion e l'invito -solo Wiami Play-to-Earn racing loop. Tutti questi dovrebbero essere lanciati entro la fine dell'anno.

Il prezzo in USD è di 1,71$. Per saperne di più e negoziare WILD, si può utilizzare la piattaforma di trading per principianti bitcoin-prime.net . WILD ha una capitalizzazione di mercato di poco più di 100 milioni di dollari. La moneta è attualmente classificata alla posizione 339 su CoinMarketCap. Nelle ultime 24 ore, la moneta ha registrato un guadagno di oltre il 40%.

EPIK Prime

Questo è un programma di abbonamento fedeltà che garantisce l'accesso a articoli di gioco e NFT di migliore qualità ai suoi membri e tutti i membri Prime hanno la possibilità di vincere premi NFT. L'esperienza di gioco premium è resa possibile da elementi digitali come le skin del gioco. Saranno in grado di fornire licenze NFT e di marchi da nomi globali come Universal Studios, Warner Music Spinnin' records. Epik Prime è stato recentemente lanciato su Huobi Prime.

Elrond (EGLD)

Elrond è attualmente classificato al numero 37 su CoinMarketCap con una capitalizzazione di mercato di 2,5 miliardi di dollari e un valore di 133$. Secondo Lark, ha una possibilità di muoversi di 10 volte maggiore rispetto alle monete con capitalizzazioni di mercato maggiori. Lo descrive come "un'opportunità sottovalutata rispetto ad alcuni di queste altre blockchain che sono saltati fuori di recente". C'è un launchpad in arrivo sulla rete per aiutare a distribuire più prodotti come token, progetti, app, vendite di token e offerte NFT iniziali. Attualmente, Elrond ha concesso in licenza NFT di cricket e migliaia stanno lavorando ai test del caos per lo scambio decentralizzato di Maiar. Lark crede che ci siano "potenzialmente grandi catalizzatori in arrivo per Elrond in un futuro non così lontano".

Covalent (CQT)

Al numero 547 della classifica di CoinMarketCap e al prezzo di 1,30$ ha una capitalizzazione di mercato di poco più di 67 milioni di dollari. Descritto come "Un'API unificata. Un miliardo di possibilità", Covalent offre visibilità a miliardi di punti dati in tutto il mondo blockchain. Alcune blockchain supportate sono Ethereum, Binance, Polygon, Fantom, Elrond, Edgeware, Near e Polkadot per tutti i tipi di query di dati.

Moonbeam

Questa è una piattaforma di smart contract di PureStake. Consente smart contract compatibili con Ethereum su Polkadot. Alcuni dei principali attori che si basano su Moonbeam sono Balancer, Linear Finance, SushiSwap, Ocean Protocol, IDEX e Seascape.

Alla fine di marzo, PureStake ha annunciato il completamento di un round strategico da 6 milioni di dollari guidato dalla società di investimento incentrata sulla blockchain, CoinFund. Il round ha incluso la partecipazione di IOSG Ventures, Binance Labs, Fenbushi Capital, Coinbase Ventures e ParaFi, nonché di precedenti investitori seed. La vendita dei token di Moonbeam era prevista per il 7 settembre, tuttavia, il progetto non è ancora partito.

Conclusioni

Cosa ne pensate di questi 5 token suggeriti da Lark Davis? Secondo la vostra opinione/esperienza, potrebbero aumentare il loro valore? E se sì, quali di quelle suggerite? A nostro parere, WILD e EGLD sono le più promettenti e pensiamo che possano continuare a scalare le classifiche grazie allo sviluppo delle loro blockchain. Tuttavia, questo solo il tempo potrà dircelo. Chi si affaccia solo ora infatti, non sa che 5 anni fa, la top 10 delle criptovalute era molto diversa da quella odierna! Guardate i dati storici se non ci credete.