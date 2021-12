CBD per cani, benefici e modalità di utilizzo

Il cannabidiolo (CBD), uno dei componenti attivi della pianta di cannabis, presenta proprietà curative e benefici per tutti i mammiferi. I proprietari di animali domestici lo utilizzano per risolverei più disparati problemi: dolori maligni, infiammazioni, spasmi muscolari, convulsioni, disturbi neurologici e dello stomaco, ansie, lesioni pregresse e problemi di memoria. Durante la convalescenza da malattia o intervento chirurgico, il CBD può addirittura accelerare la guarigione.

Tutti i vertebrati possiedono un sistema endocannabinoide che mantiene il loro corpo in equilibrio. Ciò significa che non solo gli esseri umani, ma anche i cani sono in grado di godere degli stessi vantaggi del CBD. Proprio grazie alle somiglianze tra le strutture fisiologiche di individui ed alcuni mammiferi, è possibile utilizzare i prodotti a base di CBD per diversi animali domestici.

Sono tante le situazioni in cui il CBD può essere prezioso per un cane (parola di veterinario): per esempio se soffre da ansia da separazione, se in assenza del padrone mette a soqquadro casa o ancora se presenta problemi di artrite, tumori, convulsioni, disturbi della pelle o dello stomaco. Il cannabidiolo, infatti, ha un effetto antinfiammatorio ed è anche un antidolorifico del tutto naturale, che aiuta ad alleviare i sintomi dell’animale.

Il CBD poi, blocca la produzione di macrofagi infiammatori e previene malattie intestinali e colite. Ripristina inoltre la normale mobilità intestinale e ha proprietà antibiotiche, che consentono di eliminare virus come lo Staphylococcus Aureus (MRSA). Può essere impiegato con successo anche come antiossidante: diminuisce la produzione di citochine che possono causare allergie, ipersensibilità e autoimmunità. Uno dei principali motivi che causano malattie autoimmuni è la presenza del Th17, che viene soppressa proprio dall'olio di CBD.

L'olio a base di cannabidiolo migliora anche l'appetito, riduce la nausea e promuove il benessere cardiovascolare. Se un cane ha problemi cardiaci o si rifiuta di mangiare, l’olio di CBD è la soluzione ideale. Dopo qualche utilizzo, il cucciolo tornerà a nutrirsi correttamente e si ammalerà di meno. L’uso del CBD è associato poi anche ad una migliore salute cerebrale.

