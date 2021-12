Fotografo matrimonio Brindisi, si intravede una piccola ripresa nel settore

Se c’è stato un ramo duramente colpito durante la pandemia è senza dubbio quello wedding: oltre al settore travel , è stato proprio quello dei matrimoni uno dei segmenti più danneggiati.

Il business legato ai fiori d’arancio è stato colpito duramente nell’ultimo anno e sono stati tantissimi lavoratori che hanno dichiarato una perdita consistente; si stima che il mondo wedding abbia perso circa 20 miliardi di euro ma potrebbe essere molto di più. Fioristi, wedding planner, location e fotografi sono solo alcuni dei professionisti che ruotano attorno al giorno più romantico della vita di una coppia.

Un'indagine ha dimostrato come l’87% dei matrimoni sia saltato creando un danno enorme alle industrie coinvolte ma proprio in questo 2021 la riapertura del settore abbia già fatto registrare un aumento importante. Tra coppie che hanno recuperato la cerimonia saltata e altre che hanno scelto proprio questo anno per pronunciare il sì, l’agenda dei professionisti è fittissima.

A svelarcelo è Francesco Caroli, fotografo di matrimonio a Brindisi che lavora in Puglia. La Puglia è una delle regioni più amate e scelte per il wedding: non solo chi ci è cresciuto o ha origini, anche dall’estero e da altre regioni italiane scelgono questa terra per le masserie, gli ulivi, i trulli e l’accoglienza senza pari.

Matrimoni, il boom registrato nel 2021

Se il 2020 ha registrato una forte frenata nel settore, tanto da far tremare i professionisti legati al mondo wedding, il 2021 ha fatto registrare un importante incremento. Sembra infatti che non solo siano stati recuperati molti dei matrimoni saltati e rimandati ma anche che si siano aggiunti quelli che hanno scelto proprio questo periodo per giurarsi amore eterno. Confcommercio ha dimostrato come l’onda lunga di recupero continuerà per tutto il 2022 vedendo già molte agende di professionisti al completo. Il boom delle cerimonie nuziali si ripercuoterà fino a fine 2022 ma potrebbero essere anche prolungate fino al 2023 le cerimonie di recupero per poter scegliere determinate location o specifici professionisti.

I mesi di chiusure e le regole hanno messo ai ferri corti molte coppie: chi non è scoppiato e si è rafforzato ha visto già dal mese di giugno 2021 la possibilità di convolare a nozze portando una crescita improvvisa per i professionisti fermi da tanto tempo. I primi risultati hanno subito messo in difficoltà i professionisti che hanno cercato di sostenere gli sposi in questa avventura ma ritrovandosi ben presto con agenda satura anche in date infrasettimanali.

A testimoniarlo è anche Francesco Caroli, fotografo di matrimoni a Brindisi e Bari che ha saputo farsi notare soprattutto con il suo lavoro fotografico autentico e senza posa. L’agenda del fotografo è già satura anche in vista del 2022, mostrando ancora pochissime slot disponibili per il prossimo anno.

Wedding: i cambiamenti e le tendenze post pandemia

A svelarci i nuovi trend wedding è Francesco Caroli, il fotografo di matrimoni a Brindisi che nei suoi mesi di ripresa lavorativa ha avuto modo di studiare come le coppie abbiano cambiato il modo di rapportarsi al settore matrimoniale.

Partiamo proprio dalle foto: i migliori lavori di Francesco Caroli , visibili anche sul portfolio disponibile sul sito ufficiale, mostrano come le coppie scelgano di vivere con più spensieratezza la giornata chiedendo fotografie spontanee, non in posa e autentiche. Grande attenzione anche ai costi: sì al romanticismo ma è importante la praticità, sembra infatti che le spese siano state ridotte del 40% rispetto agli anni precedenti, tanto da far sbocciare numerosi “matrimoni low cost”.

Altro evento interessante è quello di preferire un rito civile a quello religioso, sembra infatti che quasi il 70% degli sposi abbia preferito questa tipologia di cerimonia a quella in chiesa.