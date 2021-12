I segreti per fare belle foto con lo Smartphone

È possibile fare delle belle foto con uno Smartphone? Oggi, con le nuove tecnologie e la precisione nello studio degli elementi è possibile usare il cellulare per svariate funzioni facendolo diventare il classico braccio destro.

Vediamo insieme alcuni consigli per utilizzare lo Smartphone e fare delle belle foto.

Uso del cellulare, dalle chiamate alle foto

Lo Smartphone oggi non serve più solo per telefonare e mandare mail, ma anche per scattare delle foto e avere tutto il proprio mondo a portata di mano.

Una ricerca svolta dalla Keypoint Intelligence ha evidenziato che nell’ultimo anno sarebbero state scattate ben 1.440 foto digitali in ogni parte del mondo. E proprio lo Smartphone si rende protagonista essendo piccolo, compatto e capace di catturare una immagine perfetta con un solo click.

La grande versatilità di questo strumento permette di fare foto infinite, cancellare quelle che non sono venute bene e modificare alcuni colori con le applicazioni a disposizione.

Gli utenti oggi chiedono uno strumento completo, che possa fare tutto e leggendo la recensione Huawei PSmart 2021sembra proprio che sia possibile! Una volta acquistato un ultimo modello tecnologico, quali sono i segreti per fare foto perfette con lo Smartphone?

Consigli per fare foto con lo Smartphone belle

Oltre a una buona capacità personale e qualche applicazione per aggiustare luci e profondità, per fare una bella foto con lo smartphone ci sono dei trucchi da mettere in pratica adatti anche ai meno esperti.

Una attenzione particolare alle sue lenti, che vengono continuamente toccate o maneggiate. Le ditate sulle lenti non permettono uno scatto nitido, tenendo in considerazione il fatto che siano anche piccole quindi più inclini ad accumulare granelli di polvere. La lente sporca è equivalente ad un filtro “nebbia” che limita la luce e produce una foto finale imperfetta.

Come fare allora? Prima di scattare una bella foto con lo Smartphone è necessario pulire le lenti con un panno apposito e pulito. Evitare di strofinare le lenti su capi di abbigliamento o jeans, sia perché pieni di batteri e poi perché sfregano lasciando dei graffi (seppur semi invisibili).

Non tutte le persone che fanno una foto con il cellulare sono professioniste. Alcuni desiderano solo provare a catturare immagini e colori davanti ad uno scenario da non dimenticare. Quando si scatta una foto con lo Smartphone è necessario seguire “la regola dei terzi”, che attinge direttamente dalla sezione aurea.

Facciamo chiarezza? Il principio base di questa regola è suddividere virtualmente l’immagine in tre parti verticali e tre parti orizzontali creando nove sezioni. Una griglia mentale che aiuta a posizionare bene l’obiettivo e catturare una immagine nella sua interezza mettendo in evidenza solo i punti di forza. Ci sono anche alcune applicazioni (interne al telefono o da scaricare) che creano la griglia sul display e aiutano a scattare la foto perfetta.

Tra i consigli degli esperti non manca un piccolo accenno allo zoom digitale. Per quanto un cellulare possa fare delle foto perfette e lo zoom sia potente, meglio sempre fare un passo in avanti verso il soggetto da fotografare per non sgranare del tutto la foto. Gli Smartphone di ultima generazione permettono di fare foto bellissime, ma con questi consigli gli scatti saranno perfetti!