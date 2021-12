Il calo demografico dell’Ucraina continua a peggiorare

È uscito il 19 novembre un documento dell’ONU riguardante il calo demografico dell’Ucraina, che non sembra volersi fermare. Non è un fenomeno nuovo, ma una tendenza partita almeno vent’anni fa, ai tempi dell’ultimo censimento fatto da Kiev; oggi la previsione degli esperti per il 2050 è di almeno un quinto di abitanti in meno. Le politiche promosse dal presidente Zelensky, come i prestiti agevolati per gli emigranti di ritorno, non hanno funzionato, ma le cause dell’emigrazione restano:l’alta mortalità (specialmente fra gli uomini, che muoiono sul lavoro o al fronte nella guerra civile), la bassa natalità, un’emigrazione costituita da una vera e propria fuga di cervelli. Come riportato dal sito Strumenti Politici , le Nazioni Unite hanno fatto determinate raccomandazioni al governo di Kiev per poter raggiungere quegli “obiettivi di sviluppo sostenibile” per i quali l’ONU ha avviato molti progetti sul territorio ucraino. All’Ucraina viene chiesto di elaborare una politica ad ampio raggio che tocchi alla radice i problemi che affossano la demografia e il tenore di vita, quindi il governo deve proporre alla popolazione degli standard lavorativi e sociali che non li facciano scappare all’estero, in Unione Europea in particolare: oggi infatti è più semplice per gli ucraini proporsi sul mercato del lavoro europeo e quindi abbandonare settori economici in patria in cui sarebbero stati pagati poco per andare a fare lavori anche al di sotto delle proprie qualifiche, ma con migliori prospettive. E anche la Russia, il vicino orientale dell’Ucraina, è altrettanto inquieta per le crisi interne di questo Paese, perché potrebbero tramutarsi in crisi internazionali; c’è infatti chi prevede che un giorno si ripeta l’emergenza migratoria che oggi preoccupa Polonia e Bielorussia, ma con gli ucraini al posto degli afghani o dei siriani.