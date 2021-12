Prorogato di un anno l'appalto all'Alstom, 44 addetti Engie occupati per tutto il 2022

Si sarebbe dovuto tenere nella giornata di oggi e domani (lunedì 6 e martedì 7 dicembre), lo sciopero di due ore dei lavoratori Engie, società che ha in gestione l’appalto per conto della multinazionale francese di 47 siti Alstom in tutta Europa.



Nello stabilimento saviglianese impegna 44 addetti, alcuni con contratto metalmeccanico, gli altri inquadrati nei multiservizi (questi ultimi afferiscono alla società Engie Program).

Prima di Engie l’appalto era in mano alla Manital. Nel passaggio di consegne tra le due società nel 2019 c’era anche il mantenimento dell’organico già operante nello stabilimento saviglianese di Alstom.

Negli ultimi mesi tra questi dipendenti alleggiava la possibilità del mancato rinnovo dell’appalto. Un caso che, come sottolineano i sindacati, riguardava solamente la realtà saviglianese con le sue maestranze. Il contratto triennale scade il 31 dicembre 2021.

La questione di un possibile mancato rinnovo era tutto economico, come riportava un documento siglato dalle rsu: “Alstom ha respinto la proposta formulata da Engie per il rinnovo del contratto. Engie ha provato a fare nuove proposte in questi mesi […] con il supporto dei colleghi internazionali. Anche in questo caso la trattativa non ha prodotto i risultati sperati. […] La situazione precaria che si è venuta a creare deve prevedere un confronto continuo tra noi e la direzione nelle prossime settimane.”



L’iniziativa sindacale è stata ritirata in quanto nella giornata di venerdì si è trovato un accordo che prevede il mantenimento dell’organico attuale per l’anno 2022 a partire dal primo gennaio.



“La trattativa per la definizione dei dettagli del rinnovo – si legge – e la formalizzazione dello stesso sono previsti nei prossimi giorni.”

“Nei prossimi giorni si capirà se sarà confermato a parità di condizioni – spiega Fabio Bove segretario Uiltucs - potremmo capire se le modifiche del capitolato avranno ricadute sui lavoratori. Terremo alta l'attenzione in attesa di un incontro con le parti.”

Come conferma l’Rsu Alstom della Uilm, Paolo Giordanengo, che in questa partita ha seguito i lavoratori della manutenzione: “Un buon punto di arrivo, ma il nuovo contratto non sarà identico al precedente."