Raspini regala un anno di spesa

Il 1° dicembre 2021 ha preso il via uno straordinario concorso in cui Raspini S.p.A darà la possibilità di vincere un anno di spesa. Legato alle nuove linee di affettati Riccafetta e Burger, il concorso terminerà con l’estrazione di un super premio finale il 29 aprile 2022.

Ogni giorno, e per 150 giorni, Raspini mette in palio una Gift card del valore di 100 euro con responso immediato, il meccanismo è semplice: dopo aver acquistato una confezione di Burger o di affettati Riccafetta, contrassegnate dall’adesivo “Vinci un anno di spesa con Raspini”, si accede alla pagina web dedicata al concorso, ci si registra con i propri dati e quelli dello scontrino e si scopre immediatamente se si ha diritto al premio giornaliero. Le Gift card sono spendibili presso le migliori catene di negozi ed e-commerce in Italia e in Europa.

Tutti gli scontrini registrati dovranno essere conservati fino a fine concorso, poiché parteciperanno a un’estrazione finale che mette in palio una Gift card da 6.000 euro, corrispondente a un anno di spesa.

Il concorso è legato a Riccafetta e Burger, due nuove linee che racchiudono caratteristiche già di per sé straordinarie:

La nuova linea di affettati Riccafetta è confezionata in monomateriale PET sostenibile al 100%. Il PET mantiene la plastica un circolo chiuso e virtuoso di uso e recupero, ed evita l’immissione di materiale vergine sul mercato. Una scelta intrapresa da Raspini per rispondere alla sempre più pressante necessità di utilizzare imballi sostenibili, che garantiscano al contempo, sicurezza e stabilità del prodotto.

Con più di 4.000.000 di vaschette prodotte al mese, Raspini è uno dei marchi leader nel mercato dei pre-affettati, la soluzione di un materiale che eviti l’immissione di nuova plastica sul mercato, diventa davvero essenziale e può fare la differenza nella preferenza dei consumatori.

Riccafetta rappresenta una vera e propria rivoluzione per l’affettato in vaschetta, che consentirà all’utente finale di inserire il contenitore nel sacco della plastica riciclabile, con la consapevolezza di compiere un piccolo gesto, ma di grande responsabilità per il benessere attuale e futuro della Terra.

I nuovi Burger Raspini sono un prodotto innovativo, destinato a consumatori giovani che amano la golosa morbidezza della carne e il brio dei sapori forti e sfiziosi

Bacon Burger – Salamella Burger – Cheese Burger – Devil Burger, quattro diversi hamburger di suino ottenuti aggiungendo bacon, salamella, formaggio Cheddar e peperoncino in giusta quantità, per regalare un’esperienza dal gusto equilibrato, ma intensa e appetitosa.

Burger Raspini, pane e ingredienti suggeriti dalla fantasia, sono elementi essenziali per animare una serata, dove ciascuno potrà scegliere il suo burger preferito o degustare nuovi sapori. Ogni Burger è una sorpresa di gusto e di bontà, è sufficiente addentarlo per capire che sarà impossibile accontentarsi di un solo morbido e delizioso panino.

I nuovi Burger Raspini portano in tavola la storica qualità dei prodotti Raspini, resa attuale e vicina ai sapori moderni. Un ottimo secondo che incontra i gusti dei ragazzi, ma è stuzzicante anche per gli adulti.