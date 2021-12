A Bra prorogata la mostra che racconta i segreti di una mummia egizia di 4500 anni

La Fondazione CRC ha prorogato fino a domenica 9 gennaio 2022 l’apertura della mostra “L’uomo svelato. Studi e restauro di una mummia egizia di 4500 anni”, allestita a Bra presso Palazzo Mathis (Piazza Caduti per la Libertà, 20), che vede esposta per la prima volta dopo un delicato intervento di recupero una mummia egizia datata all’Antico Regno (IV Dinastia, 2600-2400 a.C.) proveniente dalle collezioni del Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino (MAET).

L’esposizione, inizialmente in calendario fino a domenica 12 dicembre, rimarrà visitabile con gli orari già previsti, dal giovedì al lunedì dalle ore 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. In alcune giornate del periodo natalizio la mostra avrà orari di visita ridotti: venerdì 24 e 31 dicembre sarà aperta solo al mattino dalle ore 9 alle 12,30; sabato 25, domenica 26 dicembre, sabato 1° gennaio e domenica 2 gennaio rimarrà chiusa al pubblico. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/452711 o scrivere a info@fondazionecrc.it.