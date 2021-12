A Caraglio il Natale "InGrana"

Anche quest’anno il Contratto di Rete “InGrana”, rete di aziende agricole e turistiche della Valle Grana che condividono il valore della collaborazione e della condivisione e che mirano a essere sostenibili dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, propone l’iniziativa dei Pacchi di Natale.

Recandovi in porta di valle, al Filatoio di Caraglio, tra gli altri prodotti tipici e di artigianato del territorio, potrete creare anche il vostro pacco di “Natale InGrana”, confezionato e curato nei minimi dettagli: prodotti del territorio, biologici e genuini, esperienze uniche per scoprire la valle e vivere l’ambiente montano nella stagione invernale, buoni omaggio per spesa, pernottamento o pasti nelle strutture aderenti… Ce n’è davvero per tutti i gusti!

La Porta di Valle è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30, venerdì e sabato anche al pomeriggio dalle 14 alle 19 e la domenica e festivi con orario continuato dalle 9.30 alle 19.

Orari validi fino all’Epifania. Per maggiori info sulle aperture straordinarie del periodo natalizio: www.emotionalp.com