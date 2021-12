"Camminata Fotografica per le vie di Cuneo" con l'associazione Har

Domenica 12 Dicembre 2021 il magazine online Le mie Strade di Cuneo organizza, in collaborazione con l’Associazione Progetto HAR, una "Camminata Fotografica per le vie di Cuneo".

L'evento è aperto alle ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni amanti della fotografia e volenterosi di imparare nuove abilità di scatto.

Ispirati dalla città che sarà addobbata per le festività natalizie si potranno scattare immagini suggestive, sulla base dei temi che verranno comunicati all’inizio dell’evento e seguendo le indicazioni che ci verranno date dai Fotografi esperti di Progetto HAR.

Al termine della camminata i partecipanti potranno inviare via e-mail gli scatti realizzati a lemiestradedicuneo@gmail.com .

Le foto vincitrici dei vari temi verranno pubblicate sui profili social de Le mie Strade di Cuneo.

Il ritrovo è Domenica 12 Dicembre alle ore 14 in Piazza Torino a Cuneo. L’evento terminerà alle 16.30. Per poter partecipare è richiesta l'iscrizione preventiva gratuita entro il 10 dicembre 2021 inviando il nominativo via e-mail a lemiestradedicuneo@gmail.com