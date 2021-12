Riparte la stagione teatrale del Melarancio con compagnie provenienti da tutta Italia

La Stagione teatrale rivolta alle famiglie al Teatro Toselli di Cuneo con la Direzione Artistica della Compagnia Il Melarancio apre con un appuntamento speciale divenuto ormai una tradizione del Natale: “Il Gioco della Stella”: un pomeriggio quello del 26 dicembre, di condivisione e di incontro. Giochi, musica, parole e per concludere a teatro con lo spettacolo “Buon Natale! Signor Lupo” della Compagnia Garraffo Teatro . Ingresso gratuito.

Tutti nell’anno nuovo quindi gli appuntamenti successivi della rassegna “Domeniche a Teatro”:

5 spettacoli di altrettante compagnie provenienti da tutta Italia. Finalmente torniamo in scena dal vivo!

Inizieremo il 9 gennaio 2022 con “Coccole” della Compagnia Tib Teatro di Belluno, Il 16 gennaio andrà in scena “Il paese dei quadrati magici” della nostra Compagnia, il 23 gennaio ospiteremo la Compagnia Arione de Falco di Milano, con “Oggi: fuga a quattro mani per nonna e bambino”. Spettacolo vincitore di In-box Verde 2021. Domenica 6 Febbraio sul palco del Toselli vedremo la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con “Cenerentola, Rossini all’Opera”. Per finire domenica 20 febbraio con la Compagnia Quinto Equilibrio con lo spettacolo "(una) Regina”

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17,30, prezzo del biglietto intero 6 euro, 5 euro il ridotto sotto i 10 anni e gratuito per i minori di 3 anni. La rassegna è stata realizzata in partenariato con il Comune di Cuneo e con la collaborazione di Piemonte dal Vivo.

Ma se quest’anno volete regalare teatro, abbiamo pensato acque a questo: Dal 6 dicembre saranno in vendita gli abbonamenti alla rassegna: un unico biglietto per partecipare a tutti gli spettacoli. L’acquisto dell'Abbonamento, infatti, vi dà il diritto alla poltrona riservata per tutta la Stagione.

5 spettacoli dal 9/01/2022 al 20/02/2022

- Intero 24,00 euro

- Ridotto 20,00 euro

E' possibile acquistare l'abbonamento dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30 presso Officina P.zza del Teatro, 1 a Cuneo. Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/699971 o scrivere a biglietteria@melarancio.com.

Sono disponibili anche altre opzioni di acquisto con riserva della poltrona.