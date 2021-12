Tre giorni di congressi comunali e grande festa di Natale a Fossano per la Lega

Come dichiarato da Matteo Salvini la Lega Salvini Premier ha avviato in tutta Italia i Congressi di sezione comunale.

"Anche in Provincia di Cuneo - dichiara il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - abbiamo tenuto cinque Congressi di Sezione. La Lega da sempre favorisce un coinvolgimento della militanza chiamata a votare e proprio per questo le nuove sezioni rappresentano da un lato l'opportunità di creare una nuova classe dirigente e dall'altro consentono di rispondere alle esigenze del nostro territorio attraverso l'individuazione di rappresentanti a livello locale".

"Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati nell'organizzazione dei Congressi - continua Bergesio - nonché un augurio di buon lavoro va ai Segretari eletti Dario Tallone (Sezione Fossano), Simone Mauro (Sezione Cuneo), Federico Gregorio (Sezione Bra), Giorgio Bove (Sezione Valle Tanaro) e Stefano Patetta (Sezione Alta Langa) e ai rispettivi direttivi".

La Lega riprenderà l’attività congressuale dopo il 15 gennaio appena termineranno le restrizioni in corso a fronte della pandemia. Al termine delle tre giorni congressuale, ieri a Fossano si è svolta la Festa Provinciale per gli auguri di Natale della Lega Salvini Premier di Cuneo. Hanno preso parte all’evento oltre 200 tesserati e simpatizzanti per un momento di incontro e confronto alla presenza del Segretario Nazionale Riccardo Molinari e Provinciale Giorgio Maria Bergesio. Presenti anche il deputato Gastaldi, l’assessore regionale alla salute Icardi, i consiglieri regionali De Marchi e Gagliasso, sindaci ed amministratori comunali.

“E’ stata una giornata di Festa e di condivisione che ci mancava da ben due anni – sottolinea Bergesio- Un evento che ha visto tantissime adesione a testimonianza del nostro continuo lavoro per i cuneesi e per la Granda: infrastrutture, PNRR e tanti altri i temi alla nostra attenzione. Il nostro obiettivo sarà quello di proseguire con l’attività sul territorio, sempre al fianco di chi ha bisogno di un sostegno, favorendo un sano confronto politico, anche in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera che ci vedranno impegnati nei principali centri della Provincia di Cuneo.”