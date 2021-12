Gagliasso (Lega): “Grazie ai fondi Inail nuovi ospedali nell’ambito Savigliano-Saluzzo-Fossano e a Cuneo: investimenti fondamentali per la rete sanitaria della Granda”

È arrivato stamattina dalla commissione Sanità in via libera al programma di giunta per costruire nuovi ospedali con fondi dell’Inail per un importo complessivo di 1.285 miliardi di euro. Tra i sei nuovi presidi, nella Grande i progetti riguardano quelli dell’Asl Cn1 nell’ambito Savigliano, Saluzzo, Fossano e l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.



“L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo presidio ospedaliero-Dea di primo livello – commenta al termine della commissione Sanità il consigliere regionale del territorio Matteo Gagliasso – nell’ambito di Savigliano, Saluzzo e Fossano con un intervento stimato in 195 milioni di euro, mentre un nuovo ospedale-Dea di secondo livello troverà posto nel Comune di Cuneo grazie a 310 milioni di euro che verranno attinti dagli investimenti Inail”.



“Un segnale importante per la medicina territoriale della Granda - prosegue il saviglianese della Lega - che permetterà di riorganizzare il sistema sanitario attraverso una profonda trasformazione rivolta non solo all’innovazione del modello organizzativo e alla tecnologia, ma soprattutto ad una rivisitazione del rapporto servizi-paziente”.



“La Regione - conclude il vicepresidente della commissione Ambiente - con interventi di questo tipo mira a delineare un piano di investimenti razionale e organico con una organizzazione della rete sanitaria sul territorio regionale per livelli di competenza e azioni di pianificazione per l’ammodernamento infrastrutturale. Il risvolto sarà una umanizzazione dei servizi sotto il profilo della qualità delle strutture e delle relazioni con il paziente, unite a una misurabile efficacia delle prestazioni”.