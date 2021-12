Vieni con noi al BONELLI! Ecco tutte le novità

Quest’anno si parte dal green:

Indirizzo amministrazione, finanza e marketing:

a) OPZIONE TURISMO E AMBIENTE

b) OPZIONE E-COMMERCE E MARKETING DIGITALE





L’istituto Bonelli di Cuneo, sempre ai primi posti nelle statistiche delle migliori scuole tecniche (<Eduscopio 2021>) propone all’interno dell’Indirizzo amministrazione, finanza e marketing ai giovani che escono dal ciclo della scuola obbligatoria due nuovi percorsi che seguono pienamente le novità del mondo del lavoro e dello sviluppo tecnologico.





Parliamo di:

OPZIONE TURISMO E AMBIENTE

Il primo è caratterizzato da un approccio formativo di tipo operativo ed esperienziale che, da una base di ampia cultura generale e di conoscenza della sfera economica nazionale e internazionale, si sviluppa in un contesto specialistico rivolto: ● all’economia sociale ● allo sviluppo sostenibile del territorio in un’ottica di compatibilità ambientale ● ai servizi in ambito turistico. Tale formazione, unita alla padronanza delle lingue straniere in maggior uso e delle tecnologie per la gestione integrata dei settori di amministrazione aziendale, consentirà ai diplomati di operare con competenza in qualsiasi attività economica ed in specie in quelle del settore turistico/ambientale.





OPZIONE E-COMMERCE E MARKETING DIGITALE

Il percorso e-commerce e marketing digitale è caratterizzato da un approccio formativo di tipo laboratoriale che, da una base culturale già orientata alla conoscenza del sistema economico nazionale e internazionale e dei processi aziendali, si sviluppa in un contesto specialistico rivolto: ● all’ampio ambito del web ● al commercio elettronico in parti- colare ● al competente utilizzo di tutti gli strumenti e servizi on-line, utili per la pro- mozione dell’immagine aziendale. Tale formazione culturale ed economica, unita alla padronanza di tecnologie e software per la gestione integrata dei settori di amministrazione aziendale e alla capacità di operare su archivi di dati e con strumenti di analisi statistica, consentirà ai diplomati di operare con competenza in tutte le attività economiche ed in particolare in quelle caratterizzate dall’utilizzo professionale delle dinamiche operative dei social network oltreché nell’ampio settore del marketing digitale.









L’economia è determinante nel mondo e nel modo in cui viviamo. Nella vita di tutti i giorni il timone delle nostre decisioni, anche economiche, è nelle mani dell’intuito, prezioso risultato di milioni di anni di evoluzione. Da una parte questo ha il pregio di farci scegliere in modo rapido anche in situazioni complesse, dall’altra capita che ci faccia fare errori grossolani.

Invitiamo le famiglie e i giovani a venire a visitare l’istituto (eccezionalmente riaperto nella data di sabato 15 gennaio per rispondere alle numerose richieste) e a parlare con i docenti e gli attuali alunni affinchè la scelta della scuola sia la migliore possibile e, soprattutto, risponda al meglio ai desideri personali e a quelli, oggi fondamentali, di un proficuo e facile inserimento lavorativo.