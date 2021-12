Con la Fidas monregalese vinci un biglietto per la LPM Bam

Grazie all’ormai consolidato collaborazione fra donatori di sangue della Fidas monregalese e la squadra di pallavolo delle “LPM Bam Mondovi” è possibile vincere un biglietto per la partita che si svolgerà domenica 19 dicembre alle 17 presso il Palamanera.

Per assicurarsi il biglietto è semplicemente necessario visitare la pagina Facebook o Instagram dei donatori di sangue della Fidas Monregalese e condividere il post sulla partita o in alternativa far iscrivere un amico all’associazione.

Infine, sarà necessario inviare lo screenshot, sempre via Facebook o Instagram, alla Fidas Monregalese per dimostrare di aver partecipato.

“Da anni - spiega Giusy Bertolotto, addetto stampa delle pallavoliste - Lpm pallavolo Mondovì promuove la donazione di sangue, in collaborazione con la Fidas Monregalese. Desideriamo ringraziare “a modo nostro” i tanti donatori del territorio, soprattutto in un periodo dove aiutare il prossimo è così importante.

Poter avere, domenica 19 dicembre al Palamanera, tra il nostro pubblico tante persone altruiste sarà un ulteriore stimolo per regalare loro emozioni sportive. E poi… “chi dona sangue vince”: fuori dal campo la vittoria più bella”.