L'Atl del Cuneese promuove il cicloturismo con Elisa Balsamo e Diego Colombari (VIDEO)

La campionessa mondiale di ciclismo su strada Elisa Balsamo e il campione paralimpico Tokyo 2020 Diego Colombari sono stati ospiti oggi, lunedì 6 dicembre, dell’ATL del Cuneese.

Una giornata da campioni, si potrebbe dire, per la provincia Granda: mentre Marta Bassino si allenava sulle piste della Riserva Bianca a Limone Piemonte e riceveva il Premio Sportivo Piemontese dell’anno, Elisa Balsamo e Diego Colombari venivano ricevuti presso la Sala Gianni Vercellotti nella Casa del Turismo a Cuneo per un incontro con la stampa.

I tre atleti cuneesi (Bassino, Balsamo e Colombari) sono legati al territorio, oltre che per motivi anagrafici, anche per una collaborazione con l’ATL del Cuneese che crede in loro e nel potenziale comunicativo della loro immagine positiva, tenace e vincente.

Durante l’incontro sono stati celebrati i successi di Elisa Balsamo con il suo recente titolo di campionessa mondiale e l’oro alle Paralimpiadi Tokyo 2020 di Diego Colombari.

Per l’occasione l’ATL del Cuneese ha lanciato in anteprima i video realizzati nel mese di novembre con i due atleti lungo le strade pedemontane del Cuneese per la promozione del ciclismo su strada e del cicloturismo.

“Elisa con la sua bicicletta e Diego con la sua handbike – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi – hanno pedalato sulle nostre strade, permettendoci di raccogliere materiale foto e video da utilizzare per le prossime campagne promozionali.”

“Affiancarli durante i loro allenamenti – precisa il Direttore dell’ATL Daniela Salvestrin – è stato anche un modo per approfondire la conoscenza reciproca e fissare le basi per una proficua collaborazione.”