Volley A2/M: Vbc Synergy Mondovì-Cantù 2-3, i commenti di Boscaini e Raffa

Il Vbc in campo contro Cantù (foto Elena Merlino)

Il Vbc Synergy Mondovì ieri sera è stato superato in casa dalla Libertas Cantù per 2-3, al termine di un match avvincente e combattuto. I Galletti, che si erano portati avanti 2 set a 1, hanno subito la rimonta dalla squadra lombarda, che alla fine si è imposta al tie-break.

Vbc che alla fine ha dovuto accontentarsi di un solo punto, anche se per l'impegno e l'energie profuse per tutto l'arco del match avrebbe probabilmente meritato qualcosina in più. Ecco i commenti dello schiacciatore Giuseppe Boscaini e del libero Mattia Raffa raccolti al termine del match: