Volley maschile A2 - All'Immacolata Cuneo-Siena al palazzetto, Codarin: "Tanta rabbia dopo Reggio Emilia, vogliamo metterla in campo mercoledì"

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, mercoledì 8 dicembre alle ore 18, torna a giocare al palazzetto di fronte al proprio pubblico e avvolta dal calore dei tifosi.

Un giorno di festa a 360 gradi, perché oltre ad esser l’Immacolata e quindi un giorno festivo, sarà anche il Match Day EGEA con tante iniziative e sorprese pet tutti coloro che parteciperanno alla partita.

Inoltre, la gara in calendario è già di suo una giornata di cartello, con il ritorno di Simone Parodi e Andrea Rossi sul taraflex cuneese; lo schiacciatore e il centrale, oggi tra le fila senesi, hanno entrambi in comune la propria formazione pallavolistica fin dalle giovanili a Busca e l’inizio di carriera nella prima squadra di Cuneo.

Un incontro importante per entrambe le compagini che non hanno mai nascosto le proprie ambizioni e che in questo match punteranno a conquistare il punteggio pieno per risalire la classifica

Il centrale Lorenzo Codarin: «Dopo la prestazione di ieri sera abbiamo tanta rabbia che vogliamo mettere subito in campo mercoledì. Una partita importante in vista delle qualificazioni per la Coppa Italia e abbiamo la fortuna di giocarla in casa con il valore aggiunto che è il nostro pubblico. Dovremo mettere tutto noi stessi per portare a casa la vittoria, che in questo momento è l’unico aiuto che possiamo donarci per il morale e per il gruppo, anche in prospettiva di approccio alla difficile trasferta a Lagonegro di domenica prossima».

La prevendita online è già attiva e lo sarà fino alle ore 12.00 di mercoledì 8 dicembre su www.liveticket.it; un servizio comodo ed efficace per scegliere direttamente il proprio posto in tribuna, vicino ai propri amici e/o parenti. Per chi dovesse decidere all’ultimo minuti di partecipare alla partita, dalle ore 16.30 potrà recarsi dalla biglietteria del palazzetto.

Link diretto per la prevendita di CUNEO vs SIENA -> cutt.ly/VYoUCRI

La partita sarà trasmessa in Diretta YouTube sul canale Volleyball Word -> https://youtu.be/ylHa0EqDW98