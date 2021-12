A Santa Vittoria d’Alba l’albero di Natale è fatto coi quadrotti all’uncinetto

C’è attesa a Santa Vittoria d'Alba per l'accensione dell'albero di Natale alto cinque metri e rivestito con quadrotti all'uncinetto coloratissimi, realizzati a mano da un nutrito gruppo di signore del paese.



Quest'anno il gruppo delle signore dell'uncinetto ha realizzato nuovi allestimenti: una natività a grandezza naturale, un albero di pacchi particolare, un albero di palline. Anche questi verranno inaugurati nella stessa serata. A seguire ci sarà un rinfresco per tutti i cittadini offerto dall'associazione Cinzano 91 Eventi.



L'evento che introduce al periodo magico natalizio si terrà mercoledì 8 dicembre alle 17,30 in piazza Europa. Il momento rientra nell'ambito della terza edizione di "Natale con l'albero" che vede tantissime installazioni realizzate dai cittadini, dalle associazioni, dall’istituto scolastico, dalle attività commerciali.



"Tutto il paese è invitato – commenta il vicesindaco Adriana Della Valle -! Vorrei sottolineare la nostra grande soddisfazione per questo evento, che vede la partecipazione attiva di tante persone che si adoperano per il paese: ognuno con le proprie attitudini e inclinazioni. In questo tempo di chiusure e individualismo è entusiasmante vedere questa voglia di comunità e di collaborazione per un obiettivo comune".