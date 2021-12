"Caro Babbo Natale, mi chiamo Jeremy e ho quattro anni": un palloncino porta la letterina di un bimbo francese... in valle Stura

"Caro Babbo Natale, mi chiamo Jeremy e ho 4 anni. Sono stato abbastanza buono, non sempre ho ubbidito a mamma e papà, se puoi piacerebbe ricevere queste cose": si legge questo nella letterina che un bambino francese ha consegnato a un palloncino prima di lasciar fuggire entrambi nel cielo. Palloncino che ha poi raggiunto la valle Stura, dov'è stato recuperato da un nostro conterraneo, che ha pensato di immortalare il ritrovamento e postare le fotografie sul gruppo Facebook "Lo splendore dei monti e delle valli della provincia di Cuneo".



Al fondo della lettera di Jeremy, tre fotografie incollate: un trattore e un camion giocattolo e una Barbie. Le richieste classiche di qualunque bambino di quattro anni (molto onesto, tra l'altro, nel rivolgersi a Santa Claus guardando al suo essere stato o meno uno "dei buoni"!).



Ma sulla pagina Facebook non tutti i commenti sono di commosso trasporto. In diversi guardano più all'aspetto "ambientale" della vicenda di Jeremy, puntando l'attenzione sulla plastica del palloncino e la carta, agenti inquinanti: "Ottima l'idea, pessima la realizzazione. Se tutti facessimo così?" si legge in un commento.



Un rischio, certo. Come quello di non riuscire più a guardare il mondo - nonostante tutti i suoi reali e serissimi problemi - con l'innocenza di un bambino di quattro anni.