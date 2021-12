Lotteria "IllumiNatale": in palio nei giorni della manifestazione cuneese un'Ebike Mtb

L’evento “IllumiNatale” sarà finanziato grazie al sostegno di sponsor privati e alla vendita dei biglietti della lotteria e dei gadget realizzati per l’occasione.



I biglietti della lotteria (2,5 euro) saranno acquistabili a partire dall’8 dicembre presso l’Infopoint di IllumiNatale (piazza Galimberti) durante i giorni degli spettacoli, lo Sportello Unico del Cittadino (Municipio – via Santa Maria 1) e Il Podio Sport.



Venti i premi in palio:

1° Ebike Mtb (offerta da Bottero Ski – Limone Piemonte)

2° abbonamento stagionale skipass Limone Piemone

3° n. 1 buono per due voli aerei (Aereoporto di Cuneo)

4° orologio meccanico marchiato (Orologeria Romana – Cuneo)

5° lampada a sospensione Star di “Slamp” (Bosio – Cuneo)

6° weekend 2 notti per 2 persone all’Hotel Palazzo Lovera (Hotel Palazzo Lovera - Cuneo)

7° weekend 2 notti per 2 persone Hotel Principe (Hotel Principe - Cuneo)

8° weekend 2 notti per 2 persone Hotel Cristal (Hotel Cristal - Cuneo)

9° weekend 2 notti per 2 persone Hotel Cuneo (Hotel Cuneo – Cuneo)

10° weekend 2 notti per 2 persone Hotel Victoria (Hotel Victoria – Cuneo)

11° weekend 2 notti per 2 persone Hotel Superga (Hotel Superga – Cuneo)

12° Total look acconciature donna e uomo (Gianfranco Studio Acconciature – Cuneo)

13° zaino-borsa pelle (Fashion Fusion – Cuneo)

14° buoni acquisto (Alessandria abbigliamento – Cuneo / Salewa Store – Cuneo)

15° buoni acquisto (Mamma Orsa – Cuneo / North Sails Store - Cuneo)

16° zaino Moleskine Metro (La Penna – Cuneo)

17° collana di Agata Tiffany (Gioielleria Ravizza – Cuneo)

18° vassoio “Alessi” (Fontana – Cuneo)

19° cesto natalizio prodotti Coop (Nuova Coop soc. Coop – Cuneo)

20° buono benessere/trattamento massoterapico (Fisiofit – Cuneo)



Anche se non vincente il biglietto della lotteria varrà come buono scontro di 10 euro per una spesa minima di 50 euro presso il negozio “Il Podio Sport” (via Valle Po, 99 – Cuneo) dal 7 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.



L’estrazione è in programma per il 6 gennaio alle 14.30 in largo Audiffredi, i biglietti vincitori saranno pubblicati sul sito www.cuneoilluminata.eu e su www.laguida.it a partire da 7 gennaio; i premi potranno essere ritirati entro il 5 febbraio presso Conitours (via Pascal 7 – 1° piano, orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, tel. 0171-696206).



Sempre all’Infopoint sarà possibile acquistare i gadget di IllumiNatale (palline e cappello di Babbo Natale). Il ricavato della vendita dei gadget e dei biglietti della lotteria servirà a coprire il costo della manifestazione.