Tra turismo slow e imprese eccellenti proseguono le "Passeggiate Gourmet" di Confartigianato Cuneo

Proseguono anche nel mese di dicembre le “Passeggiate Gourmet”, l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo, con il sostegno di Camera di Commercio di Cuneo e Fondazione CRC e con la collaborazione di Cuneotrekking (il principale portale dedicato alle escursioni nelle Alpi cuneesi), nell’ambito del suo progetto triennale dei “Creatori di Eccellenza”.



Giunti nell’ultimo mese dell’anno, all’escursione già programmata – che segue il calendario annuale dei 12 percorsi, uno per ogni zona in cui son presenti gli uffici dell’Associazione – se ne aggiungono altre, per portare sempre più escursionisti e appassionati alla scoperta di imprese artigiane eccellenti, prodotti di qualità e meravigliosi paesaggi naturalistici.

Per quanto riguarda la passeggiata rientrante nel “circuito ufficiale” – anche raccontato nell’elegante guida realizzata da Confartigianato Cuneo ed edita da Nino Aragno Editore, disponibile nelle principali librerie della provincia e on-line su Amazon – l’appuntamento è nel saviglianese con la Passeggiata “Sentiero sul Maira”, in programma per domenica 19 dicembre.

Info e acquisto biglietto: https://outdoor.cuneotrekking.com/attivita/passeggiate-gourmet-sentiero-sul-maira-dicembre-2021/.

Come sempre, ad ogni partecipante sarà consegnato un simpatico zainetto tecnico brandizzato “Creatori di Eccellenza”, contenente un panino gourmet, a cui si accompagna una delle tante varietà di birra prodotta localmente.



Per rafforzare sempre più il legame con il territorio e le collaborazioni con Comuni ed Enti locali, Confartigianato Cuneo ha poi organizzato una particolare passeggiata nell’ambito della Fiera Nazionale del Cappone di Morozzo. In occasione della prestigiosa rassegna, domenica 12 dicembre, si avrà modo di scoprire un itinerario molto interessante dal punto di vista naturalistico che condurrà i partecipanti lungo l'alveo del torrente Pesio, nel cuore della Riserva Naturale di Crava-Morozzo.

Info e acquisto biglietto: https://outdoor.cuneotrekking.com/attivita/passeggiate-gourmet-oasi-di-crava-morozzo/.



In questo caso i partecipanti potranno gustare un piatto, preparato per l’occasione presso l’Acli di Morozzo, ovviamente a base di cappone!



«Il nostro progetto sta raccogliendo grande consenso – commenta Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo – e, al suo terzo anno di vita, è valido testimone di come il “fare sistema” sia vincente per territorio ed imprese. “Passeggiate Gourmet” è un’iniziativa promozionale strategica a sostegno del valore artigiano e del suo ruolo fondamentale nella promozione della terra cuneese. L’abilità dei nostri artigiani, declinata nei vari ambiti economici, risulta un trait d’union essenziale per la creazione di allettanti pacchetti turistici. Dopo il cibo di qualità e i dolci d’autore, con gli itinerari di prossimità abbiniamo alla indiscutibile capacità artigianale le bellezze naturalistiche e storiche della nostra terra, un mix piacevolmente salutare in grado di accontentare turisti e famiglie».