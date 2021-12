Atletica: Lorenzo Perlo trionfa alla "Sanremo Marathon" (VIDEO)

Lorenzo Perlo, di Sommariva del Bosco, è il vincitore della ‘Sanremo Marathon’, la gara podistica organizzata nella città dei fiori con circa 700 partecipanti, arrivati dalla Liguria, dalla Francia e dalle regioni del Nord Italia.

Come sempre sono state proposte tre gare, quella più classica sui 42,195 km, la ‘mezza’ sui 21,097 Km, la 10 Km e la ‘Family run’, una corsa per famiglie sui 3 km. Le prime due sono state gare ufficiali Fidal, mentre le altre sono considerate ‘non competitive’.

Una gara straordinaria, corsa sulla splendida pista ciclabile, che ha visto tanti atleti estasiati per il panorama e felici per una giornata che poteva essere considerata quasi primaverile, per il bellissimo sole che splendeva su Sanremo.

Tornando al fatto sportivo, Perlo ha vinto con il tempo di 2h32’04, battendo il genovese Stefano Vellata, giunto sul traguardo 33 secondi dopo. Terzo posto per Stefano Emma, più attardato. Tra le donne vittoria per Stefania Simonelli, in 3h09’43, davanti a Maura Berretta e Cristina Costa .La ‘Mezza maratona’ è stata vinta dal lombardo Davide Dinosio, davanti al sanremese Luca Olivero e all’imperiese Giacomo Strafforello. Tra le donne vittoria dell’imperiese Serena Guidi, davanti a Celeste Albertino e a Claudia Martino. Altra vittoria cuneese nella ’10 Km’ con il saluzzese Nicholas Bouchard, davanti al sanremese Alessandro Castagnino e a Riccardo Dusci. Tra le donne vince la torinese Giorgia Morano, di fronte a Serena Del Piano e a Bianca Paola Riba.

Nella ‘Family Run’ la classifica ha visto al primo posto Andrea Garibbo, al secondo Riccardo Allioli e al terzo Filippo Bigal.

Due particolari 'siparietti' all'arrivo: un concorrente diversamente abile che ha 'corso' grazie ad una particolare carrozzina, portata da alcuni suoi amici e un altro che, al termine della gara, ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo, con tanto di anello.

Nel VIDEO alcuni momenti salienti della giornata, tra cui l'arrivo di Lorenzo Perlo al traguardo

Alla premiazione hanno partecipato: gli Assessori sanremesi Giuseppe Faraldi e Massimo Rossano (che ha anche partecipato alla 10 km), l'Assessore regionale Gianni Berrino, il Presidente del Casinò Adriano Battistotti e l'Assessore di Ospedaletti Giacomo De Vai.