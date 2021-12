A Cuneo castagne e cappone nello show cooking Campagna Amica

Il Re del pranzo di Natale farà il suo ingresso trionfale sulle tavole del mercato contadino di Campagna Amica a Cuneo in Lungogesso Corso Giovanni XXIII, 15/bis (angolo Giardini Fresia).



Sabato 11 dicembre, dalle ore 10:30 alle 11:30, in occasione dell’incontro più gustoso della settimana, l’Agrichef Paolo Sappa, dell’azienda agricola Ca’ del Duduro di Garessio, preparerà una saporita rolata di Cappone di Morozzo con castagne garessine e un ottimo cappone in gelatina per dimostrare che in cucina, come da buona tradizione contadina, non si spreca nulla! I capi utilizzati per la ricetta provengono dalla storica azienda agricola dei Fratelli Bramardo di Morozzo, attiva dal 1946, che sarà presente al mercato coperto con i propri prodotti.



Le caratteristiche morfologiche del Cappone di Morozzo sono un piumaggio lucente e variopinto, una testa dotata di piccola cresta, zampe color giallo-arancione e pelle giallo paglierino, indice di un buon ingrassamento. Il peso può variare tra i 2 e i 3 kg. È identificabile per mezzo di un anello metallico inamovibile e numerato posto alla zampa, associato ad un'etichetta riportante i dati dell’allevatore, garantendo al consumatore la completa tracciabilità del prodotto. Viene allevato all’aperto e alimentato esclusivamente a base di vegetali, senza componenti di origine animale, antibiotici e fattori migliorativi della crescita per offrire carni pregiate e dal gusto inconfondibile.



Gli show cooking degli Agrichef di Terranostra e Campagna Amica sono sempre un’occasione utile, per chi ama cimentarsi ai fornelli, per confrontarsi e carpire piccoli e grandi segreti pratici direttamente da professionisti della cucina. Inoltre i partecipanti allo show cooking potranno fare acquistare i prodotti usati durante la presentazione direttamente al Mercato contadino che sarà regolarmente aperto durante l’evento, con orario dalle 8:00 alle 13:00.



Tanti i prodotti che i consumatori potranno apprezzare: frutta e verdura di stagione, salumi, latte, yogurt e formaggi vaccini e ovicaprini ma anche carne bovina, di pollo e di coniglio, oltre ad una vasta gamma di conserve, piatti e prodotti pratici pronti in pochi minuti per chi ha poco tempo per cucinare ma ricerca la freschezza e la sicurezza del cibo locale a Km zero. L’invito di Coldiretti Cuneo ai consumatori è di acquistare direttamente dagli agricoltori prodotti stagionali, nei punti vendita aziendali o nei mercati di Campagna Amica, per avere garanzia di qualità e sostenere le produzioni del nostro territorio.



L’evento è gratuito ma a numero chiuso: per partecipare è sufficiente prenotarsi al numero di telefono: 0171 447245 o all’indirizzo email eca.cn@coldiretti.it entro e non oltre le 17:00 di venerdì 10 dicembre.