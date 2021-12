Il grazie al personale dell'ospedale di Cuneo: "Grazie a chi ha a cuore l'uomo e la sua sofferenza"

Gentile direttore,

In queste righe vorrei esprimere il mio grande riconoscimento a tutti coloro che hanno accompagnato e assistito il mio papà Giuseppe Garelli nei suoi ultimi 45 giorni di vita trascorsi in ospedale S.Croce e Carle a Cuneo.

Purtroppo per diverse complicazioni sopravvenute hanno dovuto trasferirlo in diversi reparti (ha avuto 7 trasferimenti), ma nonostante ciò è sempre stato ASSISTITO in modo impeccabile e questo mi rincuora. Io non potevo entrare in ospedale, ma solo mia moglie che è un’infermiera ed è lei stessa ad avermi raccontato l’attenzione e le cure scupolose ricevute dalle varie equipe infermieristiche e mediche.

Nonostante tutto, sia io che mia moglie NON CI SIAMO SENTITI SOLI, dopo 45 giorni rivedevo il mio papà, che vedevo tutti i giorni in videochiamata ma che non potevo accarezzare, e nonostante il momento e il luogo così particolare non ricordo tutti i tubi o i macchinari a cui era collegato, ma ricordo il suo viso rilassato, rasato e profumato e questo grazie a chi ha a cuore L’UOMO E LA SUA SOFFERENZA e non solo la sua MALATTIA.

In un mondo dove tutti si lamentano e additano le persone e i loro sbagli volevo far emergere il bello e il buono che c’è tra il personale che ogni giorno CURA E SI PRENDE CURA DELLE PERSONE A LORO AFFIDATE. PERSONE COME VOI TUTTE FANNO LA DIFFERENZA

Franco Garelli