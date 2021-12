A Cuneo mascherine all'aperto obbligatorie da domani al 6 gennaio: c'è l'ordinanza del sindaco

Dopo averla anticipata circa una settimana fa durante la seduta del consiglio comunale, il sindaco di Cuneo Federico Borgna ha firmato oggi (martedì 7 dicembre) l'ordinanza che impone l’obbligo di indossare all’aperto, su tutto l’altipiano, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.



L’obbligo scatterà domani, 8 dicembre, e sarà in vigore fino al 6 gennaio 2022 compreso (salvo eventuali proroghe).



Sono escluse dall’obbligo le aree frazionali (San Pietro del Gallo, San Benigno, Ronchi, Roata Rossi, Passatore Madonna dell’Olmo, Bombonina, Roata Canale, San Rocco Castagnaretta, Tetti Pesio, Madonna delle Grazie, Spinetta, Borgo San Giuseppe, Confreria, Cerialdo) salvo i casi in cui si determini un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.



Sono esclusi dal provvedimento, e quindi senza obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, le seguenti categorie:

- i bambini di età inferiore ai 6 anni;

- le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;

- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone;



«Viviamo serenamente il Natale con le nostre famiglie - dichiarano il Sindaco Borgna e l’Assessore alla Protezione Civile Davide Dalmasso -, ma facciamolo con attenzione, vaccinandoci e usando tutti le mascherine, perché in occasione delle feste ci saranno tante persone in città. Purtroppo l’evolversi della situazione epidemiologica non ci permette di abbassare la guardia. Continuiamo a mantenere alta l’attenzione».