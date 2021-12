Alla Huvepharma di Garessio si simula incidente con dispersione di sostanze nell’aria

Mercoledì 15 dicembre gli impianti garessini della Huvepharma Italia ospiteranno un’esercitazione di protezione civile, con prove di soccorso singole e congiunte. L’evento, che non interesserà la popolazione, servirà per testare l'efficacia del Piano di Emergenza Esterno per il rischio di incidenti rilevanti redatto per lo stabilimento, che la normativa della cosiddetta "Seveso Ter" classifica come di soglia inferiore.



L’esercitazione sarà coordinata dalla Prefettura di Cuneo e consentirà di verificare la capacita di interazione e comunicazione degli enti e organi coinvolti. Vi prenderanno parte rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, delle forze dell’ordine, di Regione, Provincia, Comune di Garessio, Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell'Asl Cn1, Arpa e del gestore dell’impianto.



Verrà simulato un incidente con dispersione di sostanze a seguito di rilascio di metanolo durante le operazioni di scarico di un'autobotte, col coinvolgimento e ferimento di un operatore. Le operazioni di soccorso, previa delimitazione dell'area d'intervento finalizzata a impedire l’accesso di estranei, saranno mirate a gestire in sicurezza l'emergenza attuando le idonee procedure previste dal Piano.



La direzione tecnico-operativa dei soccorsi sara espletata dai Vigili del Fuoco mentre la direzione tecnica sanitaria verra curata dal Servizio Sanitario Regionale 118.



Le operazioni inizieranno verso le ore 9 e si protrarranno per 2-3 ore e comunque fino a conclusione. La circolazione stradale nell'area adiacente allo stabilimento potrà subire momentanee interruzioni e rallentamenti dovuti alle operazioni di emergenza.