Bra, nuovo pennone onora i caduti delle guerre di frazione Bandito

Da sabato scorso a Bandito la memoria dei caduti e dispersi di tutte le guerre è ancora più viva: chi transita da strada Gallotto non potrà non notare il nuovo pennone installato presso il monumento dedicato ai banditesi che non sono più tra noi a causa delle guerre.



Il gruppo Ana di Bra, col capogruppo Tino Genta, ha voluto rendere onore a questi concittadini realizzando, grazie all’opera di alcuni soci del sodalizio delle penne nere, tra cui Matteo Diale, il pennone metallico.



Con una sobria cerimonia, sabato scorso c'è stata ufficialmente l'inaugurazione dell'installazione, alla presenza delle autorità politiche cittadine e delle associazioni combattentistiche e d'arma, seguita da un piccolo rinfresco organizzato dal comitato di quartiere.