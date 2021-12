Al Duomo di Cuneo, giovedì, l'ultimo saluto a monsignor Giordano

Si terranno al Duomo di Cuneo alle 14 di giovedì 9 dicembre i funerali di monsignor Aldo Giordano, nunzio apostolico della Santa Sede a Bruxelles per l'Unione Europea originario della città capoluogo di provincia.



Giordano è scomparso giovedì 2 dicembre all'età di 67 anni a Louvain, cittadina belga dove si trovava ricoverato.



Sacerdote dal 1979, Giordano era baccelliere presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano e licenziato in Filosofia alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Era stato segretario generale del Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa e osservatore permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo sin dal 2008; nel 2013 il palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta di Cuneo aveva ospitato la sua nomina come nunzio apostolico presso la Repubblica del Venezuela (disposta da Papa Francesco).