Per maltempo chiusa la SS21 "del Colle della Maddalena"

A partire dalle 22 di oggi, martedì 7 dicembre, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” sarà chiusa al transito nel tratto compreso tra Argentera (km 53,330) e il Confine di Stato (km 59,708).



Il provvedimento tecnico è stato adottato sulla base delle previsioni meteo che riportano, dalle prime ore di domani 8 dicembre, accumuli significativi di neve al suolo su tutto il territorio regionale, compreso il Piemonte meridionale.



La limitazione al traffico resterà in vigore fino a cessata necessità. La statale sarà riaperta non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.