Sciopero comparto ambientale: lunedì 13 dicembre possibili disagi nella raccolta rifiuti

Disagi in vista nella raccolta rifiuti sul territorio dei 52 Comuni del Fossanese, Saluzzese e Saviglianese aderenti al Consorzio Csea in vista del prossimo lunedì 13 dicembre, giornata nella quale le sigle sindacali del comparto ambientale hanno proclamato un nuovo sciopero nazionale.



Il consorzio con sede a Saluzzo fa infatti a sapere che in quella giornata non saranno garantiti i servizi di raccolta rifiuti nel territorio consortile.



"L’agitazione – ha scritto Csea ai 52 Municipi affiliati – avrà impatto particolarmente pesante nei Comuni in cui la modalità di ritiro dei rifiuti è porta a porta. Non sarà garantita anche l'apertura delle isole ecologiche".



"Secondo il Capitolato Speciale d'Appalto che regola il Servizio di igiene urbana saranno invece garantiti i servizi minimi, nella fattispecie quelli presso i mercati e grandi utenze come ospedali e comunità", scrive ancora Csea, che ha chiesto ai Comuni la massima collaborazione nel diffondere l’informazione alla cittadinanza, chiedendo alle utenze di ritirare eventuali rifiuti esposti e non raccolti in caso di effettiva astensione dal lavoro da parte degli addetti.