Vigili del fuoco di Bra: la consueta festa dell’Immacolata chiude un anno da oltre 580 interventi

Nella mattinata di domani, mercoledì 8 dicembre, dedicata alla loro patrona santa Barbara, si terrà la consueta festa del distaccamento di Bra dei Vigili del fuoco. Alle 10.30 si inizia con l’accoglienza degli ospiti e la celebrazione della Messa all’interno della caserma di via Montegrappa. A seguire (alle 11.15) la benedizione degli uomini e degli automezzi e i saluti delle autorità; a conclusione, un rinfresco per lo scambio degli auguri natalizi.

«È stato un anno molto intenso, in cui sono stati fatti oltre 580 interventi, commenta Valter Rosso, capo distaccamento. Come sempre, siamo impegnati tutti giorni h24, occupandoci in particolare dello spegnimento degli incendi, del soccorso a persone e animali, dell’apertura delle porte e della verifica degli impianti. Il dettaglio preciso lo daremo domani, ma in generale quest’anno abbiamo rilevato un aumento degli incidenti stradali. Novità principale del 2021 è stata inoltre l’entrata in funzione di una nuova autopompa a serbatoio, utile nel rifornimento di acqua per i grandi incendi».

L’obbiettivo per il 2022 resta quello di sempre: «L’ingresso di nuovi volontari, confidando in particolare molto nei giovani, che vengano a conoscere il nostro bel mondo. Ogni anno entrano 3/4 nuovi vigili, che fanno fronte a chi invece va in pensione, 4 nel 2021, in cui abbiamo riscontrato comunque un leggero aumento, per un totale al momento di 25 unità (5 capisquadra e 20 operatori)».

L’ ultimo in ordine di tempo è stato un professore di educazione fisica, che ha sostenuto l’esame di abilitazione la scorsa settimana, insieme ad un vigile arrivato dal distaccamento di Asti; altri invece sono in attesa di sostenere la visita medica.

Valter Rosso, in conclusione, ci tiene a ringraziare l’Amministrazione comunale «con cui siamo sempre in sintonia e che risponde sempre positivamente alle nostre richieste».