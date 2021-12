Natale, Coldiretti: "Cibo buono e a km zero nel mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo"

I cesti enogastronomici e le esperienze da vivere trovano sempre di più spazio sotto l’albero. Lo rileva Coldiretti Cuneo che evidenzia come siano sempre più gettonati i regali a filiera corta, fra prodotti tipici locali e soggiorni o pranzi in agriturismo.

Per i pacchi regalo la tendenza è verso la personalizzazione con cesti fai da te. E per comporre cesti personalizzati per tutti i gusti e tutte le tasche, il mercato coperto di Campagna Amica a Cuneo – in Corso Giovanni XXIII, 15bis (a fianco dei Giardini Fresia) – sarà aperto sabato 11 dicembre, dalle 8 alle 13 con gli agricoltori pronti a dispensare consigli su salumi, formaggi, vini, miele, confetture e molto altro, ad informare sui luoghi di produzione e sui metodi di lavorazione.

Da settimana prossima inoltre il mercato, per venire incontro ai consumatori nel periodo prenatalizio, aprirà anche nei pomeriggi di mercoledì 15, 22 e 29 dicembre con il seguente orario 15-19.

Il mercato coperto di Cuneo e quello di Piazza della Costituzione inoltre anticiperanno le regolari aperture a venerdì, il 24, vigilia di Natale, ed il 31 dicembre giorno di San Silvestro sempre con lo stesso orario.

“Chi acquisterà prelibatezze a Km zero dai nostri produttori al mercato coperto avrà in omaggio un box firmato Campagna Amica che renderà il dono natalizio ancora più speciale: il nostro marchio è da sempre garanzia di genuinità e alta qualità” spiega Elisa Rebuffo, responsabile provinciale di Campagna Amica.

Ma non solo. Domani oltre all’appuntamento con gli show cooking gratuiti dei cuochi contadini a Cuneo al mercato coperto sarà possibile ricevere tutte le informazioni sui buoni regalo che gli agriturismi cuneesi della rete Campagna Amica mettono a disposizione per (ri)scoprire la bellezza delle nostre valli, colline e campagne e trascorrere un soggiorno in totale relax a contatto con la natura oppure per gustare un pranzo a base di tipicità locali, tradizione contadina e un pizzico di d’innovazione.

Per maggiori informazioni visitare il sito web https://cuneo.coldiretti.it