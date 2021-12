Acquistare un’auto online senza rischi e con condizioni commerciali maggiormente vantaggiose? Negli showroom di Opel L’automobile è realtà

“Quando qualche settimana fa si è presentato nel nostro salone un ragazzo giovane, dicendomi che avrebbe voluto acquistare una Opel Corsa elettrica online sul sito Opel.it poichè aveva sentito parlare di questa opportunità su Facebook, gli ho semplicemente risposto che da noi era nel posto giusto e che lo avremmo supportato nell’acquisto. Ora è già in giro con la sua Opel Corsa, una grande soddisfazione anche per noi”.

Esordisce così Gianluca Destefanis, Responsabile Vendite della Concessionaria Opel L’Automobile, da oltre 30 anni punto di riferimento del marchio tedesco per la provincia di Cuneo con sedi ad Alba, Borgo San Dalmazzo e Fossano. Le concessionarie Opel L’Automobile sono infatti partner di Opel Italia per il lancio del nuovo servizio Opel Selling Online, ovvero il portale e-commerce ufficiale che permette di acquistare un’auto direttamente online potendo contare su una serie di vantaggi tipici della vendita a distanza quali ad esempio il diritto di recesso, esercitabile entro 90 giorni dall’acquisto.

“E’ veramente un’ottima opportunità” continua Destefanis “che diversi clienti hanno già colto nei nostri saloni nelle ultime settimane. Bisogna essere onesti: acquistare un’auto online è sicuramente un pensiero affascinante ma non è come acquistare uno smartphone, per questo motivo la competenza dei nostri Consulenti alla Mobilità che seguono il cliente passo a passo diventa fondamentale. Trattandosi di un nuovo servizio abbiamo poi da parte di casa madre una serie di agevolazioni di tutto rispetto per esempio l'estensione degli sconti "Black Friday" ovvero fino a 750€ di sconto extra per ordini entro il 9 dicembre, in aggiunta a quelle che già normalmente proponiamo a tutti i nostri clienti.

In questo caso il riferimento va, oltre al diritto di recesso già citato, all’anno di polizza assicurativa RCA che viene offerto gratuitamente a tutti gli acquirenti online ed al fatto che Opel Italia riservi mensilmente un numero di vetture destinate esclusivamente alla vendita online con prezzi particolarmente vantaggiosi e soprattutto tempi di consegna molto rapidi, la maggiorparte entro 30 giorni dall’ordine.

“Per fare un esempio concreto al momento abbiamo la possibilità di proporre online nei nostri saloni Opel Crossland, una tra le nostre auto più richieste, a 153€ al mese nella versione Blitz, con una serie di accessori di alto livello. Ma questo appunto è solo un esempio, le opportunità sono veramente molte” ci racconta Destefanis

Il nuovo servizio proposto da Opel Italia in collaborazione con L’Automobile è un ottimo esempio di esperienza “phygital” ovvero che prende il meglio dall'ambiente digitale come l'immediatezza, l'immersione e la velocità e da quello fisico da cui prende la possibilità di interagire con le persone e con il prodotto.

È il modo migliore per dare risposte concrete a un consumatore esigente e iperconnesso che vuole soddisfare le sue esigenze attraverso diverse piattaforme.