Confcommercio e l’innovazione tecnologica per lo sviluppo delle Imprese del Terziario

Si è appena concluso il ciclo formativo rivolto alle PMI dell’area ricompresa tra Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Carrù e Ceva.

Le cinque Ascom territoriali, attraverso Ascomforma – Agenzia Formativa Confcommercio, hanno aggregato circa 50 Imprese dei settori commercio, turismo e servizi che hanno partecipato ad un progetto di “Social Training” concepito per rappresentare un elemento di connessione e di risposta ai cambiamenti del momento.

Le indiscusse protagoniste dei 3 programmi sono state le imprese e le persone all’interno di esse, alle quali sono state offerte: preparazione di alto livello sulla comunicazione e il marketing, strumenti e tecniche per una digitalizzazione sostenibile, canali social per rafforzare la propria presenza online, incentivi a cooperare per il raggiungimento di un fine comune.

“Non dimentichiamo – come sottolinea il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella - che nei centri abitati, le imprese aggiungono al proprio significato di attività economica quello di luogo di comunità da custodire e preservare. Una consapevolezza stimolata dagli eventi degli ultimi due anni, in cui il commercio di vicinato ha rappresentato un punto di riferimento per il quotidiano servizio ai consumatori evidenziando come le relazioni instaurate tra l’esercente e la clientela contribuiscano a rendere l’acquisto una esperienza connessa in cui la rete commerciale rappresenta un elemento vitale e strutturale per l’intera comunità”.

“È innegabile – prosegue il presidente di Confcommercio Saluzzo Danilo Rinaudo – che il commercio si sia modificato molto rapidamente e che il periodo abbia accelerato processi e differenti attese da parte dei consumatori, dove esigenze sempre più diversificate (con un focus sulla multicanalità e la customer experience) si sono affacciate su una scena che desidera ora connettere le attività con la persona e, più in generale, la società intera. In questo contesto le attività commerciali di vicinato si distinguono per il ruolo sociale, culturale e antropologico”.

"La salute aziendale è stata affrontata a tutto tondo – riprende il presidente della Confcommercio Mondovì Carlo Comino - parallelamente al lavoro sulle attività commerciali infatti, sono stati organizzati tre seminari sulla salute delle persone tenuti da professionisti sanitari esperti del settore. Tutti i partecipanti sono stati dunque invitati ad incontri teorici ed esperienziali su: salute dei bambini; ruolo dell’alimentazione sul sistema immunitario; meditazione come fonte di benessere personale e lavorativo”.

Per la presidente della Confcommercio Carrù Emanuela Zara - “tra gli obiettivi conseguiti dall’intero percorso ritroviamo: l’acquisizione di una mentalità maggiormente focalizzata sul consumatore, essenziale per sapere rispondere ai nuovi bisogni del territorio (come ad esempio di esperienza, riconoscimento, relazione, coerenza, sicurezza); l’innesco di un più vivo senso di collaborazione tra le imprese e della forza della rete; una conoscenza pratica e sostenibile degli strumenti digitali”.

“Il percorso si è infine concluso - come riporta il Presidente della Confcommercio Ceva Domenico Pera - con la creazione di un video promozionale che rappresenta l’unione degli intenti delineati e, al contempo, una rinnovata vicinanza con il cliente, non più e non solo consumatore ma parte di un sistema e un tessuto sociale che vuole ritrovare compattezza, energia e vigore necessarie per rispondere in modo attivo alle crescenti sollecitazioni e agli inevitabili cambiamenti del nostro tempo”.