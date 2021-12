A Busca una giornata di arte condivisa per la mostra “Da Kandisky ai contemporanei. Il lungo viaggio di energia, colore e segno”

Sabato 11 dicembre Busca ospiterà una giornata di arte condivisa in occasione della mostra “Da kandisky ai contemporanei. Il lungo viaggio di energia, colore e segno”, aperta nella galleria Casa Francotto fino al 16 gennaio.



Dalle ore 15 sarà data la possibilità ai visitatori che lo desiderassero di percorrere l’esposizione con i curatori Cinzia Tesio e Riccardo Gattolin per un momento di racconto e di coinvolgimento nell’arte del colore e del segno.



La contaminazione e la narrazione artistica proseguiranno nel Teatro Civico con un duplice set, alle ore 16.30 e alle ore 19. Ogni singolo set vivrà di due momenti: “Risonanze e composizioni sceniche”, a cura di Damiano Osella, Dario Marengo e Serena Racca e il “Live show”, voice, cello e electronics di Beatrice Zanin.



Gli spettacoli prendono spunto dall’impeto creativo di Kandinsky e sono un continuum della mostra in Casa Francotto. Essi desiderano accompagnare e coinvolgere lo spettatore nel mondo poliedrico dell’artista russo attraverso la riproposizione di sue lettere e riflessioni, che sono interpretate e contaminate con recitazione, performances pittoriche e composizioni musicali inedite.



"Si tratta - dice il sindaco Marco Gallo invitando a Busca il pubblico di appassionati - di uno spettacolo unico di arte sinestetica, per il quale ringraziamo i curatori. Sarà certamente un'occasione particolare per vivere davvero una mostra d'arte".