"... aspettando Natale" torna in presenza con la 37^ edizione

...aspettando Natale riparte in presenza con la sua 37^ edizione mercoledì 8 dicembre alle ore 21 nel Santuario della Natività di Maria Santissima a Mussotto d'Alba con Sguardi dal futuro – Dialoghi in musica per coro, pianoforte e voce narrante.

Il Coro Giovanile dell'associazione Corale Intonando si esibirà in uno spettacolo in cui una serie di brani della tradizione mariana classica, rivisitati in chiave pop, si alterneranno alla lettura di un racconto a puntate che propone riflessioni su temi umani e sociali del nostro tempo. Il coro è diretto dal maestro Franco Biglino che, per l’occasione accompagnerà il concerto al pianoforte. La musica si legherà alla narrazione di Paolo Tibaldi, con testi di Lara Martini.

“La chiave contemporanea con la quale sono stati elaborati i brani e la tensione al domani a cui si ispira il testo vogliono essere dimostrazione di come esista sempre, tra passato e futuro, una celata continuità alla quale l’essere umano non può e non deve rinunciare. L’iniziativa è un invito ai nostri ragazzi a non stancarsi di cercare buone motivazioni per diventare ciò che possono essere, nonostante le difficoltà che il momento storico ci impone di affrontare oltreché un accorato augurio per la realizzazione del miglior futuro possibile, loro e delle loro famiglie.” spiega Franco Biglino.

L’evento è a ingresso gratuito ma i posti limitati sono ad oggi esauriti, quindi si potrà seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook Associazione Corale Intonando e sulla pagina Facebook di Radio Alba.

Aspettando Natale è patrocinato dal Comune di Alba, Provincia di Cuneo e Regione Piemonte e viene realizzato grazie al contributo della Fondazione CRC.