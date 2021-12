Pocapaglia, una panchina gigante ricorderà Matteo Muratore

Non si fermano le iniziative organizzate dalla famiglia e dai suoi tanti amici per ricordare Matteo Muratore, il 19enne di frazione Macellai di Pocapaglia, mancato in seguito al tragico incidente nel quale insieme a quattro amici è incorso nel luglio scorso a Diano Marina, in provincia di Imperia.



In suo ricordo nelle scorse settimane era stato organizzato un evento culturale tenuto presso il Centro "San Giuseppe" di Alba .



Ora una nuova iniziativa, voluta questa volta dai compagni della Leva 2001, che per l’amico hanno fatto realizzare una panchina gigante che questa domenica, 12 dicembre, verrà posata presso la cappella di strada Valentino a Pocapaglia, punto panoramico e abituale luogo di ritrovo per i giovani del paese, e inaugurata con una cerimonia in programma alle ore 15.30.