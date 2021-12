QUARTA PARETE, la puntata di stasera sarà dedicata alle vacanze di Natale, fra restrizioni e frontiere chiuse

E' questo il tema della puntata di Quarta parete in onda stasera martedì 7 dicembre su Targatocn e LavocediAlba alle 21 e sulle pagine Facebook delle due testate.

La puntata del format condotto da Barbara Simonelli sarà dedicata al tema dei viaggi e delle vacanze, in vista del Natale, con le tante nuove strette e restrizioni legate alla nuova variante Omicron. Per il settore dei viaggi si tratta del terzo Natale condizionato dal Covid.

Ne parleremo in studio con Maurizio Bosia, titolare di Very Travel, con Michele Tropini, commerciale di Chiesa Viaggi, con Danilo Rinaudo, vicepresidente Federalberghi della provincia di Cuneo e infine, in collegamento, con Luigi Barbero, presidente dell'Atl Langhe Monferrato Roero.

Quarta parete sarà trasmessa dagli spazi di Isiline, provider per la fibra ottica e la connessione veloce ormai di riferimento per privati e aziende in tutto il Piemonte.

Appuntamento a questa sera, alle 21. Per ritrovarci ogni martedì con "Quarta parete".