A Centallo l'unico Covid hotel della Granda: a disposizione 17 posti letto

Cinque strutture per un totale di 164 posti letto in tutto il Piemonte.

E’ questa la disponibilità ad oggi sul territorio regionale di strutture alberghiere per pazienti Covid positivi che sono posti in isolamento domiciliare.

Cento posti letto sono a Torino, all’albergo Silver Palace, 12 a Grugliasco nella struttura denominata “Che stanze”, 25 a Villanova d’Asti nella Casa del Pellegrino, 17 a Centallo all’hotel La Bussola e 10 a Pella nella casa per ferie Maria Ausiliatrice.

Nelle scorse settimane il Dirmei, sulla base della situazione epidemiologica in evoluzione, ha invitato le Asl ad una ricognizione sul territorio per reperire posti letto all’esterno delle strutture ospedaliere: l’obiettivo è consentire una più rapida dimissione a tutti coloro che, sebbene pauci o asintomatici, non possono essere dimessi perché non dispongono di abitazioni idonee all’isolamento.