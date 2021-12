Bra, successo per la cena benefica della neonata associazione di promozione sociale AbBRAcciAMO

A Natale non c’è Grinch che tenga: si diventa tutti più buoni. Categorico. La prova arriva da Bra, dove si è svolta con successo l’iniziativa solidale dell’associazione AbBRAcciAMO a beneficio della onlus ‘SOS Bra chiama Bra’ e dell’Istituto Salesiano San Domenico Savio.

La soddisfazione è grande e corre sulla pagina Facebook di AbBRAcciAMO, dove sono postate le foto della serata e un messaggio: “ Grazie di cuore a tutti i partecipanti alla cena benefica. Grazie a chi ci ha aiutato, ai tanti sponsor e a tanti altri che hanno contribuito. Un ringraziamento particolare a don Alessandro per l'ospitalità, ai ragazzi del Cnos Fap che hanno servito ai tavoli, ai nostri figli che ci hanno supportato, all’associazione Albero inverso, che ha intrattenuto i bimbi ed a Giovanni Botta per le sue caricature. Siamo stanchi ma soddisfatti e il riscontro è stato positivo. Cosa possiamo dire ancora, grazie di cuore e alla prossima. Far del bene fa bene ”.

“In un momento in cui fare, incontrarsi, creare è difficile c’è chi ci crede ancora. Questa realtà associativa desidera creare armonia tra le persone, creare momenti di gioia, aiutando chi non ha questa fortuna. Tutto questo per sentirci migliori, perché far del bene fa bene”, hanno detto i sette soci fondatori Davide Milanesio, Marina Tibaldi, Roberto Verdoia, Elda Delpiano, Alberto Messa, Dario Grosso e Stefano Milanesio.